Foram encontrados 14 munições, 380 cápsulas de cocaína, 21 trouxinhas de maconha, entre outros - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 20/10/2021 16:24 | Atualizado 20/10/2021 17:27

Um homem de 21 anos, identificado como T.C.C.S. foi preso com arma, munições, drogas e material para endolação nesta terça-feira (19) no bairro Parque Riviera, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi até a Avenida Minas Gerais verificar informações recebidas sobre um elemento conhecido como “Dança”, gerente do tráfico de drogas da comunidade, que estaria no local com entorpecentes e armas.

Ao perceber a chegada dos agentes, o criminoso entrou em fuga, pulando muros de residências. Ele entrou no porta malas de um veículo, mas acabou sendo capturado. “Dança” confessou fazer parte do tráfico e mostrou aos policiais onde o material ilícito estaria escondido, no quintal da casa onde morava.

Durante a ação, a PM apreendeu uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, três carregadores, 14 munições, 380 cápsulas de cocaína, 21 trouxinhas de maconha, um caderno de anotações do tráfico, material para endolação e R$ 8 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.