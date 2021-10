Por vezes, algumas linhas são retiradas de circulação por não terem condições de trafegar. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 20/10/2021 15:30 | Atualizado 20/10/2021 17:22

Entra prefeito, sai prefeito e nada muda. A triste realidade de quem mora na zona rural de Cabo Frio é a mesma há anos. Com a chuva que tem caído nos últimos dias, moradores voltam a enfrentar problemas que já são antigos nos bairros. Mais uma vez, a população pena com as péssimas condições das estradas, que chegam a ficar intransitáveis por conta dos buracos e do lamaçal.



Com o acesso caótico, os carros e os ônibus ficam atolados e tem dificuldade para seguir viagem. Muitas pessoas que moram a área, trabalham na região central do município e dependem do transporte público para ir e vir. Por vezes, algumas linhas são retiradas de circulação por não terem condições de trafegar. Uma das moradoras flagrou o momento em que passageiros tiveram que empurrar o ônibus da linha Agrisa para que ele saísse de um buraco. “É só chover que o episódio se repete”, lamentou Sabrina Garcia.

O problema afeta também, os alunos da rede municipal. A Escola do Araçá denunciou a dificuldade enfrentada pelos profissionais da educação e pelas crianças, que tem ‘as vidas postas em risco diante das estradas em péssimas condições’ e pediu mais atenção do poder público através de uma publicação em uma rede social.



“Tenho postando aqui imagens das dificuldades que nós, profissionais da educação, que trabalhamos nas escolas rurais de Cabo Frio e moradores locais, temos enfrentado nos últimos dias. E não é uma situação nova. Novos podem ser os sucessivos dias de chuva, que acredito já serem consequência da intervenção humana na natureza. Novas são as crianças entre 03 a 10 anos que utilizam o transporte escolar e têm suas vidas postas em risco diante das estradas em péssimas condições. A situação é antiga. Assim como é antigo o velho hábito dos políticos, que em tempo de campanha, por lá aparecerem prometendo melhorias para vários setores e desaparecerem logo depois de eleitos. Em dias “normais” as estradas nos oferecem buracos e poeiras. Em dias chuvosos lama e danças dos transportes por conta de trechos que ficam escorregadios. Quilômetros de distância são percorridos a pé, muitas das vezes por idosos porque o ônibus não consegue chegar a seu destino. É triste, lamentável e desumano. Quantas vezes mais eu e outros moradores vão precisar postar essas imagens que são o retrato do descaso com toda uma comunidade que anseia pelo direito de ir e vir com segurança e dignidade? Poder público, olhe por nós”.



Em resposta ao O Dia, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos já organizou cronograma para realizar o patrolamento das ruas do Araçá e demais vias da zona rural do município. “O serviço será iniciado assim que a chuva cessar”, disse em nota.