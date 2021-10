Um levantamento do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 16.668 cabo-frienses estão com o calendário de vacinação atrasado - SECOM

Um levantamento do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 16.668 cabo-frienses estão com o calendário de vacinação atrasadoSECOM

Publicado 20/10/2021 16:11

A aplicação da dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 em Cabo Frio já começou para alguns grupos prioritários e, apesar do avanço na imunização, mais de 16 mil pessoas ainda não retornaram para tomar a segunda dose da vacina na cidade.

Um levantamento do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 16.668 cabo-frienses estão com o calendário de vacinação atrasado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20).

Conforme o município, o mais número de faltosos são de pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer, com 6.021 incompletos no ciclo vacinal. Em seguida, 5.900 moradores deixaram de tomar a segunda dose da Coronavac e 4.747 ainda não completaram o esquema vacinal com a AstraZeneca.

Em outubro, a prefeitura espera que 27.279 pessoas recebam segunda dose da vacina dos três laboratórios disponíveis dentro do prazo previsto. Em novembro, são aguardados 23.125 moradores, seguidos de 1.022 em dezembro.

Nesta semana, Cabo Frio decidiu antecipar o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer de 12 para oito semanas para todos aqueles que receberam o imunizantes, independente da idade. A nova norma segue determinação do Ministério da Saúde. O grupo que já completou oito semanas, pode comparecer em qualquer unidade de saúde que aplique vacinas contra a Covid-19 para receber a 2ª dose do imunizante, das 9h às 15h.

Para receber a segunda das vacinas AstraZeneca e CoronaVac, o cidadão deverá se dirigir para os postos drive-thru, no mesmo horário, que atende qualquer pessoa que esteja no período para receber a segunda dose desses dois imunizantes, esteja ela a pé ou de carro.

Especificamente no caso da Coronavac, quem não quiser tomar a segunda dose no drive-thru pode procurar o Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão, ou as Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros Vila Nova, Jardim Peró e Samburá.

Para receber a segunda dose da vacina, é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, e também a carteira de vacinação comprovando que a aplicação da primeira dose foi realizada na cidade. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.