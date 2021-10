Durante a ação, além da pistola, foram apreendidos um carregador 9mm, nove munições intactas do mesmo calibre e um estojo deflagrado. - Letycia Rocha (RC24h)

Durante a ação, além da pistola, foram apreendidos um carregador 9mm, nove munições intactas do mesmo calibre e um estojo deflagrado.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/10/2021 13:33

Um homem morreu durante um confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (25) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um dos ‘gerentes’ do tráfico da comunidade estaria desenterrando material entorpecente no local.

Os agentes foram até a região das Dunas onde observaram três elementos que, ao perceberem a aproximação da PM, deram início a uma troca de tiros. Ao cessar fogo, a vítima, identificada como João Vitor Oliveira, foi localizada caída ao solo ao lado de uma pistola calibre 9mm. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o homem já estava em óbito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP).

Durante a ação, além da pistola, foram apreendidos um carregador 9mm, nove munições intactas do mesmo calibre e um estojo deflagrado.