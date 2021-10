Cabo Frio

TRF nega Habeas Corpus ao Faraó dos Bitcoins mas investidores comemoram equivocadamente

Segundo informações, a situação foi criada porque um advogado indicou à multidão com um sinal positivo com as mãos. Isso teria feito com que todos entendessem que fosse sobre o resultado do julgamento do HC.

Publicado 26/10/2021 17:21 | Atualizado há 3 dias