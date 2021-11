O parto raríssimo foi realizado pelo médico obstetra Dr. Taylor Jasmin, no Hospital Maternidade Missão de São Pedro da Aldeia - Julianna Pereira

Publicado 03/11/2021 15:22

Uma fotógrafa de Cabo Frio, na Região dos Lagos, registrou um raríssimo nascimento de dois bebês gêmeos empelicados. Julianna Pereira é a responsável por capturar as imagens surpreendentes em São Pedro da Aldeia, no último domingo (31).



Apesar de bastante raro – acontecendo de forma natural em 1 em cada 80 mil partos -, o nascimento empelicado ocorre quando o bebê vem ao mundo ainda dentro do saco amniótico e não representa nenhum perigo para o recém nascido, já que ele continua protegido pela bolsa. Após o parto, o saco é aberto pelo médico obstetra ou parteiro e a criança respira pela primeira vez fora da barriga da mãe.



“É sempre importante registrar uma vida nascendo e, nesse dia, eu já estava super empolgada porque eram gêmeos. Quando vi que os dois estavam empelicados, nem acreditei! Já é raro um bebê vir empelicado. Agora, os dois? Eu nunca vi acontecer. Foi um momento mágico e eu fiquei muito feliz de poder estar lá para registrar cada detalhe para a família”, comemora a fotógrafa, que, em 2020, já havia capturado o nascimento de um bebê empelicado em Cabo Frio.



O parto raríssimo foi realizado pelo médico obstetra Dr. Taylor Jasmin, no Hospital Maternidade Missão de São Pedro da Aldeia.



Julianna Pereira tem 27 anos, é fotógrafa de partos desde 2019 e já se tornou referência no tipo de registro. A profissional teve o trabalho premiado por três vezes pela Outstanding Maternity Awards, entidade internacional de fotografia de família e maternidade de 63 países.