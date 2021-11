A inauguração aconteceu no dia 15 de outubro - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 03/11/2021 18:08

O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, antigo UNILAGOS, inaugurado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com toda pompa e circunstância pelo governador Cláudio Castro (PL) há 19 dias, em 15 de outubro, ainda não está funcionando.

Nesta quarta-feira (4), o Portal O Dia foi a unidade e conversou com alguns funcionários que estavam no local. Segundo eles, a equipe ainda está passando por treinamentos.



Nas redes sociais, a situação já virou piada, com cabo-frienses dizendo que estão preparando o mesversário do não-funcionamento da unidade.

Em entrevista ao Portal O Dia nesta quarta, o reitor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi Ribeiro, disse que os primeiros pacientes devem ser recebidos pelo hospital no dia 12.



Segundo Lodi, a principio, o hospital receberia apenas casos de COVID-19, mas, com o avanço da vacinação e diminuição da demanda, está sendo reprogramado um novo planejamento para atender outros tipos de casos.



O reitor informou que, a partir dos mapas disponibilizados pela secretaria de Estado de Saúde, a unidade vai trabalhar para zerar, por exemplo, a fila de cirurgias.

Novela sem fim do UNILAGOS

O Hospital Unilagos é uma unidade de saúde particular, que, no ano passado, foi arrendada pela Prefeitura de Cabo Frio para atender pacientes contaminados pelo coronavírus. O contrato firmado pelo ex-prefeito Adriano Moreno durou até o fim de 2020, e passou a ser investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.



Em março desse ano, o governador, Cláudio Castro (PL), esteve em Cabo Frio e anunciou o arrendamento do Hospital Unilagos para tratar casos da COVID-19 na Região dos Lagos.



A abertura, prometida por Castro para março, não foi feita até hoje. No começo de setembro, a Secti deu a previsão de que a unidade começaria a funcionar, com gestão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), ainda em setembro.



A data de inauguração foi anunciada para 05 de outubro e, posteriormente, remarcada para 15 do mesmo mês. A solenidade foi realizada e contou com a presença de autoridades da Uerj, do governador Cláudio Castro, do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr Serginho, do secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT).



Inicialmente, segundo o Governo do Estado, o local vai priorizar o atendimento aos pacientes com Covid-19 e o tratamento das sequelas provocadas pela doença. No futuro, será ligado à Faculdade de Ciências Médicas que a instituição abrirá na cidade.



O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro tem capacidade para até 50 leitos. Os leitos de UTI são equipados com ventiladores mecânicos e monitores multiparâmetros doados pela Rede D’Or, por intermediação do Movimento União Rio.



O hospital vai contar com o trabalho de cerca de 380 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e pessoal administrativo.