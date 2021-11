Com o suspeito, foram apreendidos: 30 pinos de cocaína, 110 buchas de maconha, 28 pedras de crack, R$ 18 em espécie e dois aparelhos celulares. - Foto: Divulgação/PM.

Com o suspeito, foram apreendidos: 30 pinos de cocaína, 110 buchas de maconha, 28 pedras de crack, R$ 18 em espécie e dois aparelhos celulares.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 03/11/2021 21:23 | Atualizado 03/11/2021 21:30

CABO FRIO - Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas, nesta terça-feira (2), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento realizado pela equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), na comunidade do Morubá. Em incursão à Rua Santa Helena, agentes avistaram o suspeito, identificado como "Bebel" o elemento com uma sacola em mãos.

Após abordagem, foram apreendidos com ele: 30 pinos de cocaína, 110 buchas de maconha, 28 pedras de crack, R$ 18 em espécie e dois aparelhos celulares. Segundo a PM, Bebel é apontado como vapor do tráfico de drogas na localidade. O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), onde foi autuado e permaneceu preso. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.