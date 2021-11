O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, em seguida, para a 125ª DP de São Pedro da Aldeia, onde foi autuado e permaneceu preso por tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/11/2021 15:08

Um homem identificado como I.A.S. foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (3) no Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O criminoso é irmão de Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’, que encontra-se preso pela Operação Kryptos, deflagrada pela Polícia Federal em agosto.

De acordo com a Polícia Militar, o elemento foi capturado com quatro pedras de crack, R$ 10 em espécie e um aparelho celular por uma equipe da motopatrulha no momento em que vendia entorpecentes para um usuário, após uma denúncia. Ainda segundo os agentes, ao perceber a aproximação da PM, ele tentou engolir as drogas e o dinheiro, e, durante a abordagem, entrou em luta corporal com a guarnição, precisando ser contido com o uso de algemas.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, em seguida, para a 125ª DP de São Pedro da Aldeia, onde foi autuado e permaneceu preso por tráfico de drogas. Ele já possui outras passagens policiais por roubo, trafico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, evasão mediante violência contra pessoa, corrupção de menores, motim de preso, lesão corporal e dano.