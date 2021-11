O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/11/2021 14:39

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (4) em uma área de mata no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados no local após populares encontrarem o cadáver, atrás de uma madeireira.

O homem estava com as mãos e pés amarrados, fita vedando a boca, além da crânio afundado. Ele trajava bermuda jeans, cinto e camisa listrada em preto e branco. A suspeita, segundo a polícia, é de que a vítima tenha sido espancada com golpes de paulada até a morte.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso e não há informações sobre a autoria e motivação do crime.