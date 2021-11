Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, autuado e preso por roubo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/11/2021 14:11

Um homem identificado como A.B.J. foi preso no último sábado (6) após assaltar uma farmácia no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O acusado foi capturado com uma réplica de pistola.

De acordo com a ocorrência, policiais militares realizavam um patrulhamento pelo bairro São Cristóvão quando tiveram a atenção voltada para um elemento em atitude suspeita, com um volume na cintura. Ao perceber a aproximação dos agentes, o criminoso tentou se desfazer do simulacro, jogando em um quintal. Ele foi abordado e, em revista, a PM encontrou R$327 na cueca. Em contato com uma outra guarnição, foi constatado que o homem havia acabado de assaltar a drogaria.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), autuado e preso por roubo.