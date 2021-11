Uma das vítimas, identificada como Alessandro Paiva, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Letycia Rocha (RC24h)

Uma das vítimas, identificada como Alessandro Paiva, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no localLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/11/2021 14:05

Uma tentativa de assalto terminou com uma pessoa morta e outras cinco feridas na madrugada desta segunda-feira (8) em uma boate no Boulevard Canal, em Cabo Frio.



Segundo a Polícia Militar, um dos sobreviventes afirmou que saía da casa noturna quando foi abordado por um criminoso dizendo “perdeu, perdeu”. Ele tentou fugir do assalto e correu para dentro do estabelecimento. Foi quando o elemento deu início aos disparos de arma de fogo, atingindo as seis pessoas.

Uma das vítimas, identificada como Alessandro Paiva, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras cinco atingidas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, todas sem risco de morte.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) e a polícia realiza diligências na busca do criminoso. O policiamento no local foi reforçado. Ninguém foi preso.