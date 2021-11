O primeiro resultado final traz a classificação dos candidatos concorrentes aos cargos de docente I, docente II, inspetor e supervisor escolar e orientador educacional - SECOM

Publicado 09/11/2021 14:16

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, publicou nesta segunda-feira (8), na edição Nº 319 (caderno 1) do Diário Oficial, o documento referente à classificação dos candidatos concorrentes a cargos efetivos que participaram do Concurso Público 2020 pelo edital nº001/2020. A listagem está disponível no site da Prefeitura

Todas as informações sobre o certame municipal, como cronograma, editais específicos, obrigatoriedades técnicas entre outras, também podem ser conferidas no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização do concurso. Ao todo, mais de 66 mil pessoas participaram do concurso.

Visando a realização das provas objetivas do concurso, e garantindo os protocolos de segurança contra a covid-19 para participantes e organizadores, os questionários foram aplicados este ano, e divididos em quatro editais específicos. Assim como a segmentação das provas, os resultados finais serão divulgados individualmente, de acordo com cada edital.

O primeiro resultado final traz a classificação dos candidatos concorrentes aos cargos de docente I (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental), docente II (artes, ciências, história, matemática, educação física, geografia, inglês e português), inspetor e supervisor escolar e orientador educacional. Nessa etapa mais de 16 mil candidatos se inscreveram e fizeram prova em 26 locais.

Obedecendo às medidas preventivas de combate ao coronavírus, todos os candidatos cumpriram o protocolo sanitário definido para a realização das provas, utilizando máscara facial, e portando álcool em gel ou líquido antisséptico (70%). Ainda cumprindo as medidas de prevenção, as salas das provas foram organizadas observando o distanciamento entre os candidatos.

De acordo com o cronograma, o próximo grupo de candidatos a ter a lista final divulgada é composto por vagas para enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, biólogo, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico de ambulatório (especialistas), médico módulo de família, médico socorrista, nutricionista, odontólogo, psicólogo, arquiteto, economista, engenheiro ambiental, engenheiro (civil), engenheiro civil, procurador jurídico, psicopedagogo e turismólogo.