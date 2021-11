Tiros aconteceram após o dono do estabelecimento reagir ao assalto - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/11/2021 14:09

A polícia Civil de Cabo Frio, na Região dos Lagos, divulgou fotos dos suspeitos de terem baleado o empresário Vitor Ferreira da Cruz e um taxista durante assalto em pet shop, na noite do dia 31 de outubro, no centro do município.

As novas informações foram divulgadas pelo Delegado de Polícia Felipe Santoro da Silva. De acordo com ele, a polícia está procurando os autores do roubo e pedindo ajuda à população para encontrar ambos. Os assaltantes ainda não foram identificados, mas a polícia está organizando diversas diligências para acelerar o reconhecimento e captura deles.

Entenda o caso

De acordo com a polícia, três elementos armados entraram no estabelecimento, localizado na rua Rui Barbosa, e anunciaram o assalto. O dono do pet shop reagiu e entrou em luta corporal com os criminosos, que dispararam contra ele. A vítima foi socorrida por populares para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, onde segue internado em estado grave.

Durante a fuga, os assaltantes tentaram roubar um carro de passeio. Ao perceber a ação, o motorista acelerou com o carro e acabou sendo baleado no abdômen, ombro e coxa. Ele conseguiu dirigir até o Hospital Santa Izabel, onde também segue internado.

Já um motorista de aplicativo, logo em seguida, acabou tendo o veículo roubado pelos três criminosos, que conseguiram fugir. Hora depois, um automóvel com as mesmas características foi encontrado incendiado na Estrada Campos Novos, no sentido Unamar.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) e, até o momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança da região do crime serão utilizadas na investigação e possível identificação dos criminosos.