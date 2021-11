Programa será implementado pela Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET) - ASCOM

Publicado 11/11/2021 17:48

Um anúncio feito nesta terça-feira (9) promete impactar diretamente na qualidade de vida dos animais de estimação em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A partir de agora, o município vai contar com o programa estadual de castração gratuita para cães e gatos. A iniciativa foi anunciada pelo secretário de Estado de Agricultura e Pesca, Marcelo Queiroz, na Fazenda Campos Novos, em Tamoios.



Realizadas por meio de uma parceria público privada, as castrações serão custeadas pelo Governo do Estado, via Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET), com a execução dos procedimentos em uma clínica privada, que foi vencedora do processo licitatório on-line feito pela esfera estadual. O lançamento oficial do programa acontecerá no início de dezembro.



Dono de uma vira-lata, a Pagu, o prefeito de José Bonifácio ressaltou a importante parceria com o Estado para atender os anseios de protetores e cidadãos que lutam pela causa animal.



“O Estado é um grande parceiro que tem nos apoiado muito, desde a Feira do Produtor Rural até a causa animal em nossa cidade. Temos muitas coisas que precisam ser feitas, e sozinhos não conseguimos resolver tudo. Agradeço ao secretário Marcelo, sempre muito presente e acessível. Com certeza esse é um passo importante, com essa castração que é voltada a atender animais de rua e que estão sob a guarda de protetores”, disse o prefeito de Cabo Frio.



Enquanto o programa não é oficialmente lançado, Cabo Frio será cidade teste para que o Estado, por meio da RJPET, possa acompanhar a prestação do serviço aos animais. Nesse momento, estão sendo castrados os cães e gatos que estão sob a tutela de protetores formais, já cadastrados junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Após o lançamento, a Prefeitura de Cabo Frio abrirá o cadastro oficial para que novos protetores possam se formalizar e que moradores também possam se inscrever.



O programa estadual de castração vai atender todo o Estado, sob a divisão de oito regiões. De acordo com a Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET), cerca de 3 milhões de animais estão abandonados em todo o território fluminense. Para a prestação do serviço que colabora com o controle de natalidade animal, as marcações vão ocorrer de forma virtual, após o cumprimento e apresentação da documentação exigida.



“Estamos lançando esse programa de castração RJPET, que prevê quase 100 mil castrações em todo o estado. Ainda estamos em fase teste e Cabo Frio foi uma das cidades escolhidas para essa etapa. Nosso objetivo também é zerar as castrações no canil municipal e sempre usando clínicas particulares credenciadas. Atualmente já temos uma na cidade e nossa ideia é ampliar. O governador Cláudio Castro e o prefeito Bonifácio trazem para o município mais uma parceria de sucesso entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cabo Frio”, disse o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.



Os protetores formais poderão castrar até oito animais por mês. Moradores cadastrados pelo CPF terão direito a uma castração mensal. Diariamente serão disponibilizadas de 25 a 30 vagas para a castração animal. Para obter as vagas com a classificação de protetor formal, será necessária a apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência do Estado atualizado, declaração de um médico veterinário que reconheça o trabalho como protetor, documentos que comprovem a prática e dados sobre o local de acolhimento dos animais.



Também estiveram presentes no encontro a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a vereadora cabo-friense, Carol Midori e o vice-prefeito de Casimiro de Abreu, Lelei da Marmoraria.