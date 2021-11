A vítima ainda não foi identificada - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/11/2021 13:59

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira (12) no bairro Itajuru, na área central de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O crime aconteceu na Rua Leblon.

A Polícia Militar foi acionada no local, para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar no endereço informado pela denúncia, os agentes encontraram a vítima já em óbito caída no chão.

De acordo com a PM, a mulher, que era negra, aparentando ter 20 anos, foi atingida por três tiros no rosto, com sinais de execução. Segundo moradores, ela não era moradora do bairro.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.