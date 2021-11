Ação no bairro Porto do Carro aconteceu na rua Manduca Cedro, na Comunidade da Estradinha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2021 14:22

Um homem apontado como ‘vapor’ do tráfico de drogas da Estradinha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso no último domingo (14) na Rua Manduca Cedro, no bairro Porto do Carro, após uma denúncia anônima.



Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até o local e flagraram o elemento, identificado como M.C.V., com 108 buchas de maconha, 32 pedras de crack e R$ 20 em espécie. Ele confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado e preso por tráfico de drogas.

Ainda em Cabo Frio, um jovem de 19 anos, identificado como Y.S.C., também foi preso com drogas na segunda-feira (15), no bairro Jardim Esperança.



Policiais militares realizavam um patrulhamento pela Rua do Forno quando tiveram a atenção voltada para um elemento que tentou fugir ao perceber a presença do agentes. Ele foi capturado com uma sacola em mãos contendo 72 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie.



Os dois acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos por tráfico de drogas.