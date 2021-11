Ludmila Lopes possui mais quatro obras publicadas no Wattpad e um livro físico - Renata Cristiane

Ludmila Lopes possui mais quatro obras publicadas no Wattpad e um livro físico Renata Cristiane

Publicado 17/11/2021 18:33

“Quem acredita sempre alcança, mas quem corre atrás chega mais rápido”, é o que diz Ludmila Lopes, autora de Cabo Frio, na Região dos Lagos, que conquistou mais de 100 mil visualizações no Wattpad, plataforma de leitura on-line, no livro “Doce como Amora“ . Com mais de quatro livros postados e um físico à venda, a jovem de 22 anos sonha em viver de sua escrita.Original de Cabo Frio, Ludmila sempre demonstrou amor pelas artes. Cursou teatro por mais de cinco anos, escreveu várias esquetes e poesias, mas se encontrou de verdade depois que iniciou na faculdade de jornalismo em 2019, com a produção da obra “Laços de Alma“ , seu livro físico.No Wattpad, a trajetória é mais curta, tendo início em junho deste ano. Já o desenvolvimento de “Doce como Amora”, começou em julho. “O alcance foi muito bom já quando comecei a postar (a história). Em menos de duas semanas estava com mil acessos”, conta a escritora.Aos poucos a história foi envolvendo o público, tornando-se um sucesso na plataforma. De quatro concursos, em três ganhou pódio, sendo dois em primeiro lugar. “Corri muito atrás. Compartilhei no Facebook, formulei textos de divulgação e entrei em todas as competições possíveis promovidas dentro da plataforma”, enfatiza.