Retirada do documento pode ser feita das 9h às 14h, na sede da Semas, no Braga - ASCOM

Publicado 18/11/2021 15:05

Nesta sexta-feira (19), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, termina o prazo para os 113 beneficiários contemplados com a Moeda Social Itajuru que ainda não retiraram seus cartões fazerem a retirada do documento, conforme Portaria da Secretaria de Assistência Social (SEMAS) nº 10, publicada na edição 325 do Diário Oficial do Município.

Os beneficiários que não comparecerem serão substituídos por novas famílias selecionadas no Cadastro Único (CADÚnico), em situação de pobreza ou vulnerabilidade social, que é o critério para a destinação do benefício.

Os contemplados poderão retirar o cartão nesta quinta (18) e sexta (19), das 9h às 14h, na sede da Secretaria de Assistência Social, na rua Florisbela Rosa da Penha, 292, Braga. É necessário levar documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado e número do CPF.

A Moeda Social ltajuru é um programa municipal de transferência de renda que foi lançado pelo prefeito José Bonifácio no último dia 29 de outubro, no bairro Manoel Corrêa. Inicialmente, 500 famílias do bairro foram selecionadas, através do CADÚnico, para receberem 200 itajurus por mês, o equivalente a R$ 200. Os recursos podem ser utilizados em estabelecimentos comerciais cadastrados, colaborando também para movimentar o comércio da comunidade.