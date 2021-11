Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/11/2021 14:46

Um homem, identificado como I.C.S., de 29 anos, foi preso por furtar cabos de internet no segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (18).

Conforme a ocorrência, policiais militares realizavam um patrulhamento em Unamar, quando receberam informações sobre elementos cometendo o crime na Rua D.

No local, os agentes flagraram o criminoso, que entrou em fuga com uma bolsa ao perceber a presença da Polícia Militar. Ele foi perseguido e acabou sendo capturado ao tentar se esconder em uma residência. Com o homem, foram encontrados cabos e equipamentos utilizados no furto.

