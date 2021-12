Uma nova remessa enviada pelo governo do estado foi recebida nesta quarta-feira (1º) - ASCOM

Uma nova remessa enviada pelo governo do estado foi recebida nesta quarta-feira (1º)ASCOM

Publicado 01/12/2021 18:59

Será retomada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (2), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19. A dose de reforço está sendo oferecida no município para pessoas entre 40 e 59 anos que tenham se imunizado com as duas doses há mais de cinco meses. A aplicação da dose de reforço chegou a ser suspensa nesta quarta (1º), mas já volta ao normal após o recebimento de um lote de vacinas enviadas pelo Governo do Estado.Os profissionais de saúde que tenham tomado as duas doses há pelo menos cinco meses também serão atendidos com a dose de reforço.Além deste grupo, Cabo Frio segue realizando a repescagem de imunização para pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a vacina. Com exceção dos acamados, que recebem a dose em casa, as pessoas destes grupos são atendidas nas unidades de saúde que fazem a vacinação contra a covid-19, das 9h às 15h.Na quinta (2) também é dia de dose de reforço para pessoas de 18 a 59 anos com alto grau de imunossupressão, que tenham se imunizado há mais de 28 dias com a segunda dose da vacina. Este grupo será vacinado no Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão e nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) dos bairros Monte Alegre, Tangará e Botafogo, também das 9h às 15h.Para receber a vacina, todos precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação comprovando que as doses anteriores foram recebidas em Cabo Frio.Quem tem alto grau de imunossupressão, deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura.Para a primeira dose, os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o atendimento nos postos de vacinação.Quem está acamado permanece recebendo a primeira e segunda dose da vacina em domicílio às segundas-feiras, mediante agendamento prévio pelo e-mail [email protected] Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato. Quem recebeu a primeira dose deve enviar a foto do cartão de vacinação.O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer passou de 12 semanas para 21 dias. A nova norma segue determinação do Ministério da Saúde. Quem já completou 21 dias de intervalo deste imunizante deve comparecer nas unidades de saúde para receber a segunda dose.A aplicação da segunda dose dos imunizantes Pfizer e CoronaVac acontecerá nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a covid-19, nesta quinta (2) e sexta-feira (3), das 9h às 15h. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil.Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. É obrigatório apresentar, também, a carteira de vacinação comprovando que a aplicação da primeira dose foi realizada em Cabo Frio.A aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca acontece nesta semana somente na UBS Itajuru e nas ESF Jardim Peró e Samburá, nesta quinta (2) e sexta (3), das 9h às 15h. O PAM de São Cristóvão também estará aplicando a segunda dose da vacina AstraZeneca somente na quinta (2), das 9h às 15h.PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nºESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nºESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº