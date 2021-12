A falta de fundamentação se baseia no fato de que a médica não fazia parte da empresa do marido, não era sócia, nem fez transferências que poderiam a incriminar. - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 01/12/2021 16:58

Uma prisão que impressionou Cabo Frio, na Região dos Lagos, no último fim de semana, teve um desfecho surpreendente. A médica de 41 anos que atuava no setor de obstetrícia no Hospital da Mulher e foi presa acusada de estelionato foi solta no último sábado (27). Ela ganhou liberdade depois que foi confirmado que não há nenhuma fundamentação em sua prisão e que, supostamente, o verdadeiro responsável é o marido que, inclusive, está foragido.



Ao receber a soltura da prisão indevida, a doutora foi à unidade de saúde, onde foi recebida por colegas com carinho, abraços e muitas lágrimas.



A prisão pode ser caracterizada como um caso de violência patrimonial, que entende-se como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos.



Entenda o caso



A Polícia Militar prendeu, no último dia 21 de novembro, uma médica de 41 anos que atuava no setor de obstetrícia no Hospital da Mulher, em Cabo Frio.



Contra a mulher havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato. Ela foi detida após uma denúncia anônima, levando a guarnição da PM até a obstetra, que estava de plantão na unidade hospitalar, no bairro do Braga.



As informações no mandado de prisão reportam-se a crimes de estelionato praticado pela médica e pelo companheiro dela, ambos procedentes do Rio de Janeiro e que atualmente residiam no município cabo-friense.