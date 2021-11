Cerca de 3 mil pinos de cocaína foram apreendidos no porta malas do veículo, durante operação realizada na madrugada desta terça-feira (30) - Letycia Rocha (RC24h)

Cerca de 3 mil pinos de cocaína foram apreendidos no porta malas do veículo, durante operação realizada na madrugada desta terça-feira (30)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2021 14:34

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prenderam, na madrugada desta terça-feira (30), um homem transportando mais de 8kg de drogas na RJ-124, altura de Rio Bonito. Segundo os policiais, o material seria entregue em uma comunidade de Cabo Frio.



Durante uma ação de rotina, os militares tiveram a atenção voltada para um Nissan Sentra e deram ordem de parada ao veículo. A abordagem foi realizada e, durante a revista no interior do carro, foram localizados mais de três mil pinos de cocaína escondidos no porta malas.



O motorista confessou que os entorpecentes, avaliados em cerca de R$ 40 mil, eram oriundos da comunidade de Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e seriam entregues no município da Região dos Lagos. Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia de Rio Bonito (118ª DP), onde foi autuado e preso. O material foi apreendido.