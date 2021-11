Crime aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (29), no bairro Vila Nova - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2021 14:10

Um homem, identificado como F.C.J., de 41 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (29) quando tentava furtar barras de chocolate em uma loja de departamentos em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, por volta das 13h. Funcionários da Lojas Americanas, no bairro Vila Nova, flagraram o crime e detiveram o elemento. Foram encontradas 19 barras do produto com ele.

O acusado foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, e autuado por furto.