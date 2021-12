Prisão aconteceu nesta terça (30), por agentes da 126ª DP na Praia do Siqueira, - Divulgação

Publicado 30/11/2021 16:54

Um homem foi preso nesta terça-feira (30), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, pelo crime de pornografia infantil. Na casa onde ele morava, localizada na Rua Feliciano Cardoso, bairro Praia do Siqueira, agentes da 126ª DP encontraram farto material pornográfico e imagens com dizeres que lembram rituais satânicos. Os policiais detiveram o acusado em flagrante, durante cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, oriunda da vara criminal da cidade de Laguna (SC), onde ele fez uma vítima.



No momento da busca, o acusado não estava em casa, mas chegou logo depois, acompanhado de sua mãe. Foi quando ele recebeu voz de prisão.



No local, foram apreendidos, ainda, um notebook, quatro pendrives, um celular, diversas fotografias de pornografia infantil e dois cadernos de anotações, além de fotografias da vítima catarinense. Conforme a polícia, também foi possível observar nas paredes do cômodo o nome da vítima que consta no procedimento proveniente do estado de Santa Catarina, fazendo alusão às ameaças de morte que ele fez.



O homem foi conduzido até à Unidade de Polícia Judiciária, para as medidas de praxe.