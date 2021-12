Com 7,2 kms de extensão, a Praia do Peró levou Cabo Frio a conquistar vaga no projeto "Brasil, essa é nossa praia" - Rodrigo Bittencourt

Publicado 30/11/2021 18:28

Cabo Frio é o único município da Região dos Lagos na lista que o Ministério do Turismo divulgou nesta segunda-feira (29) com os selecionados do projeto “Brasil, essa é a nossa praia”, desenvolvido pela pasta, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Além do balneário, outras cidades espalhadas pelo Brasil foram selecionadas: Paraty (RJ), Barra do Garças (MT), Barreirinhas (MA), Salvador (BA), Natal (RN), Cruz (CE), Vila Velha (ES), Paraty (RJ) e Osório (RS).

Para a definição dos escolhidos, a chamada pública levou em consideração os seguintes critérios: participarem do Programa Investe Turismo, preencherem o Termo de Adesão à Gestão de Praias (TAGP) e possuírem um plano de Gestão Integrada da Orla (PGI). Além disso, também foi levada em conta a certificação das praias com o programa “Bandeira Azul” 2021/2022 e possuir Unidade(s) de Conservação em toda a extensão da Orla.

A Praia do Peró, em Cabo Frio, tem a Bandeira Azul e está inserida no Parque Estadual da Costa do Sol e Área de Proteção Ambiental do Pau Brasil ao longo dos seus 7,2 kms de costa.

“Esta é mais uma constatação da importância da Bandeira Azul na Praia do Peró. É um motivo também para que as autoridades locais, tanto de Cabo Frio quanto de Paraty, invistam em infraestrutura, melhorando as condições das vias de acesso e executem ações voltadas para o ordenamento, segurança, sinalização e intensificação dos projetos de educação ambiental”, sugeriu o presidente do Conselho de Turismo da Costa do Sol (Condetur), Marco Navega.

Os municípios selecionados fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro; nas categorias A, B e C; e são banhados por águas federais (mares, rios e lagos). As atividades serão desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

A Praia do Peró, que hasteou a Bandeira Azul para a temporada 2021/2022 no dia 25 de novembro, foi inscrita pela Secretaria de Turismo de Cabo Frio. “Foi mais uma conquista. Tivemos a maior pontuação entre os municípios do Brasil”, comemorou o secretário Carlos Cunha. No Sudeste, a cidade ficou em primeiro lugar e está na categoria A do turismo brasileiro, seguida por Vila Velha (ES) e Paraty (RJ) em terceiro.

Seguindo os programas de educação ambiental previstos no programa Bandeira Azul, a Praia do Peró vai sediar no dia 8 de dezembro o primeiro encontro de Educação Ambiental e Ciência Cidadã, no Hotel Paradiso Peró Praia, com palestra de Flavia Moraes Barros, do Departamento de Geografia da UFRJ.; Ela vai falar sobre monitoramento da orla marítima e capacitação para estudantes e trabalhadores das praias.