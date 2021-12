Durante a ação, foram apreendidos 16 pinos de cocaína e R$20,00 em espécie - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 01/12/2021 15:07

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta terça-feira (30), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, após uma denúncia apontando que o suspeito identificado com o vulgo “Super Fino”, estaria traficando com uma sacola nas mãos, uma guarnição foi até a Rua Lourival Franco de Oliveira.

O acusado, ao avistar a viatura, empregou fuga para sua residência, desfazendo-se da sacola. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, mas a sacola contendo 16 pinos de cocaína e R$20,00 em espécie foi arrecadada.

Indagado, ele assumiu a propriedade alegando ter “tomado” de um vapor que devia a “Boca de Fumo” a mando de seu patrão, conhecido como Peixe.

O acusado, que já tem duas passagens criminais por tráfico de drogas e uma por tentativa de homicídio, foi conduzido para a 126° DP, e depois para a 132° DP, onde permaneceu preso no Art. 33 da Lei 11343/06.