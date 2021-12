Suspensão ocorre até a chegada de um novo lote de vacinas ao município - ASCOM

Publicado 01/12/2021 14:53

Devido à diminuição no estoque das vacinas contra a covid-19 em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a suspensão, nesta quarta-feira (1º), a aplicação da dose de reforço do imunizante. Além disso, também ficam suspensas as segundas doses da CoronaVac e da Pfizer.

A vacinação voltará ao normal assim que houver a entrega de um novo lote de vacinas enviadas pelo Governo Federal e repassadas ao município pelo Governo do Estado. A previsão é de que esta nova entrega seja feita ainda na quarta. Se isso ocorrer, o esquema volta ao normal já na quinta-feira (2).

Desta forma, nesta quarta será mantida apenas a segunda dose da AstraZeneca. O imunizante está sendo aplicado na UBS Itajuru e nas ESF Jardim Peró e Samburá, das 9h às 15h.