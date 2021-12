Os agentes arrecadaram 65 tiras de maconha e 122 pinos de cocaína. - Letycia Rocha (RC24h)

Os agentes arrecadaram 65 tiras de maconha e 122 pinos de cocaína.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/12/2021 14:30

Um adolescente, identificado como J.G.S.S., de 16 anos, foi apreendido com uma carga de drogas na comunidade Planeta dos Macacos, nesta quarta-feira (16), no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas, em cumprimento a um mandado de prisão no local, avistaram o elemento com uma sacola em mãos entrando em fuga. Ele foi perseguido pelos policiais e capturado em uma residência. Na sacola, os agentes arrecadaram 65 tiras de maconha e 122 pinos de cocaína.

O menor foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.