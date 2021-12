Marcelo Magno confirmou fogos sem show no Ano Novo, e revelou que pretende fazer festival de música em janeiro, dependendo da vacinação - Renata Cristiane

Marcelo Magno confirmou fogos sem show no Ano Novo, e revelou que pretende fazer festival de música em janeiro, dependendo da vacinação Renata Cristiane

Publicado 15/12/2021 21:33



A GRIPE PEGOU PREFEITO

A tal epidemia da gripe que a gente tanto ouvia falar daqui da Costa do Sol, na capital, já chegou com força na região. E pegou de frente o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL). Depois que a prefeitura emitiu nota nesta quarta-feira (15) informando que o Réveillon terá queima de fogos e em três pontos diferentes - Praia Grande, Monte Alto e Figueira -, entramos em contato com prefeito para repercutir a decisão. Ele atendeu, mesmo abatido, e contou que estava “baqueado” pela gripe que derruba a todos, sem dó. De casa, com febre, coriza e muita tosse, Marcelo confessou que previa tomar a vacina contra o vírus H1N1 (influenza) esta semana, mas foi surpreendido antes: “Não tá fácil”, reclamou. Aproveitou para chamar a atenção da necessidade de se vacinar, embora o imunizante tenha acabado no município, mas ressaltou que chega essa semana. “População precisa tomar para evitar o que estou passando", destacou.

Decoração natalina na Praça do Cova Ronnie Plácido

SERÁ QUE SARA?

Aliás, vale destacar a gentileza do prefeito em atender ao telefone, já que confidenciou que estava dormindo no momento, justamente por causa da febre. Mas apesar da leseira causada pela famigerada gripe, contou que está muito animado com os festejos de Ano Novo. "Praticamente todas as cidades estão nesta mesma posição (fogos sem show). O Estado nos dá o encaminhamento e a gente vai seguir. Aqui na cidade o índice de vacinação contra covid já está acima de 80%, é o terceiro na colocação da Região dos Lagos, sinal que estamos indo bem", frisou Marcelo. Sobre a decoração natalina, disse que espera estar recuperado para acompanhar a inauguração da casinha do Papai Noel, junto com a iluminação do município, deve ser entregue nesta sexta (17), a partir das 18h. "Estou torcendo para melhorar até lá".

Na torcida para melhorar antes do papai Noel Chegar Renata Cristiane

FESTIVAL DE VERÃO À VISTA

E tem mais... mesmo dodói, Marcelo adiantou que dependendo do comportamento vacinal da população, pretende fazer um "Festival de Verão". Ele disse que, passando a virada do ano, quer se certificar como vão estar os índices da Covid e também de gripe para então a Prefeitura fazer algumas intervenções na área de entretenimento. "Nossa intenção é fazer o festival de verão depois de meados de janeiro, mas vai depender dos índices", completou Magno. Janeiro também trará outras novidades, reajuste salarial para servidor municipal que começa a valer em 1º de janeiro; entrega do Pronto Socorro de Figueira, reforma do posto de Saúde do bairro Sítio e a construção da sede dos esportes náuticos na Praia dos Anjos. Panorama para 2022 é bastante otimista. Segundo pesquisas internas, prefeito cabista desfruta de excelente popularidade, somados a isso, a um orçamento pujante para os próximos anos. Ou seja, todo um horizonte para fazer os adversários passarem muita raiva.