Ator Bruno Gagliasso e Vantoil Martins (CID), prefeito de Iguaba Grande - Prints das redes sociais

Publicado 13/12/2021 19:49 | Atualizado 14/12/2021 11:18

TROLLAGEM QUE DEU CERTO



Uma trollagem do ator Bruno Gagliasso envolvendo a cidade de Iguaba Grande fez um sucesso estrondoso nas redes sociais, na Costa do Sol, nesses últimos dias. Isso porque, em tom de brincadeira, o ator, que está (ou pelo menos estava) de férias nas Ilhas Maldivas com a mulher, a atriz Giovanna Ewbank, publicou algumas fotos da viagem, dentre as quais, uma com a legenda "de bike por Iguaba Grande". Bastou isso para levar os fãs da cidade e dos municípios vizinhos à loucura. Virou uma zoeira só! Foi um tal de postarem fotos no Instagram em Iguaba marcando Bruno, que por sua vez, repostava tudo. E os internautas, seguindo na brincadeira, juravam que tinham encontrado o galã de Marighella na orla da cidade, outros disseram que jogaram frescobol com ele, uma contou que tirou uma foto dela no balanço da praia, olha... foi uma festa.

Print de bruno confessando que conhece região Rede social

TROLLAGEM QUE DEU CERTO II

A ‘trollagem‘ rendeu tanto, que até a Prefeitura de Iguaba Grande embarcou na brincadeira. Nos comentários da postagem do ator, o perfil oficial do município aproveitou para fazer um ‘merchan‘: “Nossa lagoa está linda e cheio de atrativos para todas as idades! Você e sua família são muito bem vindos...”. Aí que Bruno deitou e rolou. Confessou até que quando criança passava férias em São Pedro e Cabo Frio, mostrando que conhece a região.

Aí não deu outra. Foi a vez do próprio prefeito Vantoil Martins (CID) entrar em cena e postar um vídeo no domingo (12), no melhor estilo “simpatia” agradecendo ao Bruno por lembrar de Iguaba e convidando a família dele pra visitarem a cidade. Resultado? Não é que Bruno repostou o vídeo do Vantoil nos stories e prometeu publicamente, que vai visitar o município. A bem da verdade, o prefeito Vantoil Martins (CID) matou no peito a brincadeira e transformou o limão em uma limonada. Se fosse um político cabeça quente (tipo bolsonarista), poderia ter levado a mal, mas Martins logo viu uma oportunidade de vitrine para divulgar Iguaba Grande com os mais de 20 milhões de seguidores do galã.





BOMBOU NA REDE

O vídeo de Vantoil agradecendo a brincadeira de Bruno foi compartilhado nos stories do ator e se tornou o material mais visto em todas as páginas dele na internet, com mais de 18 mil visualizações e um alcance de 70 mil contas no Instagram. Vantoil ficou entusiasmado com a repercussão e mostrou como reagir em uma situação dessas, com leveza e simpatia. A maioria esmagadora da população curtiu, e as reações na página do prefeito mostram bem isso.



Prefeito aproveitou para fazer reunião hoje com o pé na areia Rede social

REUNIÃO PÉ NA AREIA



A propósito, foi na orla iguabense que Vantoil se reuniu com alguns secretários na manhã desta segunda-feira (13), para fazer o planejamento da semana. Participaram do encontro o secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Ronen Antunes, a titular da pasta de Assistência Social, Cláudia de Souza, a responsável pelo Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle e o subsecretário de Governo, Luiz Fernando Lima. Só faltou Vantoil marcar no instagram o cantor Diogo Nogueira, naquele ritmo "pé na areia, caipirinha, água de coco, uma cervejinha"... vai que ele dá resposta como Bruno Gagliasso. De repente rola até um sambinha, não é mesmo?!