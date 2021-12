José Bonifácio já estava inclinado a não colocar fogos na virada de ano por causa do alto custo. Com nova cepa da COVID, ele bateu martelo e descartou a possibilidade completamente - SECOM

José Bonifácio já estava inclinado a não colocar fogos na virada de ano por causa do alto custo. Com nova cepa da COVID, ele bateu martelo e descartou a possibilidade completamente SECOM

Publicado 01/12/2021 20:44

SEM FOGOS E SEM SHOW

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), disse que está de olho nos números da nova cepa da Covid-19, a Ômicron, que já registrou infectados no Rio nesta quarta-feira (1º). Se a coisa piorar, nada de festejos de fim de ano que causem aglomeração. Fogos e shows já estavam descartados mesmo, apesar da pressão enorme do trade turístico para que a prefeitura fizesse uma celebração na praia, como acontecia antes da pandemia. O Carnaval também “subiu no telhado”, apesar da associação de blocos já ter anunciado que vai haver desfile de rua. “Eu acho que as cidades que anunciaram Réveillon e Carnaval se precipitaram”, disse Zé, por telefone. Ah, sobre a liberação do uso de máscara ao ar livre, só quando Cabo Frio bater 100% de vacinação. “Quem não vacinou, tem que se vacinar, o que pode nos salvar é isso”, frisou o prefeito. Bonifácio contou que vai ficar monitorando os números da doença e que não vai se furtar, como autoridade que é, em proibir aglomeração no Carnaval caso a situação da pandemia piore. E se os índices de contaminação voltarem a aumentar, disse que vai reduzir o funcionamento noturno. Mas lockdown é uma palavra que não entra em seu dicionário: “Fechar a cidade não, nunca pensei em fazer isso”, disse Zé.



A roda dianteira do carro oficial ficou detonada após cair no buraco, mas prefeito protesta: "Esse buraco não é meu", disse ele em tom de brincadeira Rede social

PRAGA DE ELEITOR

Se tem uma coisa que pega é praga de mãe e eleitor. O prefeito Bonifácio descobriu isso nessa terça-feira (30). Não sobre a mãe dele (que Deus a tenha). Mas sobre os cidadãos cabo-frienses. Isso porque de tanto a população praguejar contra os buracos que tomaram conta da cidade nos últimos meses (e não são poucos), o prefeito acabou caindo em um quando estava no veículo oficial, ao passar pela Avenida Wilson Mendes. A roda dianteira ficou destruída. Felizmente não houve dano maior e ninguém se feriu. Mas a imagem do carro do prefeito com roda quebrada, na beira da pista, viralizou imediatamente. Meme pronto! Ninguém poupou o prefeito, tampouco os trocadilhos. “Cuidado com o buraco do Zé aí, gente!”. Bem humorado, mesmo diante das críticas (essa é a vantagem de ser um homem experiente) questionamos se era mesmo o carro dele. Riu e disse assim: “Caí sim (no buraco), mas esse buraco não é meu. É do DER! (Departamento de Estradas e Rodagem)”, se defendeu aos risos. Cabe ressaltar que a prefeitura iniciou um programa de recapeamento asfáltico e tapa buracos no município desde o mês passado.

Presidente do DER, Herbert Marques, disse que licitação para recapeamento da RJ 140 já estava pronta. Mas não deu prazo para iniciar os trabalhos. Enquanto isso, haja buraco e paciência. Renata Cristiane

A piada se explica porque a via em questão é de responsabilidade do governo do Estado. Isso mostra que praga de cabo-friense pega. Portanto, fica a dica ao presidente do DER, Herbert Marques. Aliás, na sua última vinda à Região dos Lagos, na semana passada, por ocasião da inauguração da CEASP, em São Pedro da Aldeia, ele anunciou que a licitação para o recapeamento completo da RJ 140, uma das principais estradas que cortam a região, já está pronta. Só não disse quando começam os trabalhos. Enquanto isso, povo aqui é só xingamentos e pragas. Cuidado, hein, Dr Herbert?!