Alexandre reafirmou programação de fim de ano, sanção do tratamento com cannabis medicinal e proibição de entrada de ônibus de excursão na penínsulaRenata Cristiane

Publicado 01/12/2021 19:56

Quem pretende passar festas de fim de ano em Armação dos Búzios, pode ficar despreocupado, porque o prefeito Alexandre Martins (REP), não pensa em cancelar nada do que foi planejado até agora. O chefe do executivo recebeu O Dia no PAP (Posto Avançado da Prefeitura) de Cem Braças para um bate-papo no fim da manhã de quarta-feira (1º). Martins demonstrou certa tranquilidade em relação a nova variante da COVID-19, a Ômicron, que já tem suspeita de caso no Rio, e confirmou a realização dos festejos na península. “A gente tem toda a cautela possível, a gente já tem um planejamento caso aumente a contaminação, nosso povo tá vacinado”, afirmou Alexandre. Além de Natal e Réveillon, o prefeito destacou outros eventos que serão realizados no município nos próximos dias, como um encontro de carros antigos, um campeonato estadual de surfe em Geribá e a aguardada cantata de Natal. “Nossa programação de fogos está mantida e a rede hoteleira, com toda a expectativa, e os hotéis já agendados, lotados”, assegurou Martins, dizendo que a palavra de ordem é “cautela”. Em caso da situação da Pandemia piorar, o prefeito buziano descartou fechar a cidade, mas citou a volta das barreiras sanitárias para reduzir o fluxo. “Não tenho dúvidas que vamos nos sair bem”, afirmou Martins.Ainda durante a conversa, Alexandre Martins comentou o novo decreto que proíbe a entrada de ônibus de excursão na península buziana a partir de hoje (1º/12). A Prefeitura criou um estacionamento e uma base de apoio para os motoristas desses veículos na Rasa, ao lado da FAETEC, com o objetivo de diminuir o tráfego dentro de Búzios, que fica insuportável na alta temporada. “Só vai entrar microônibus e vans”, explica o prefeito. Também foi separado um horário permitido para caminhões de carga e descarga, que só poderão operar na cidade das 6h às 12h.Em relação ao Projeto de Lei aprovado pela Câmara buziano para distribuição de medicamentos com canabidiol pela Prefeitura à pessoas com quadros de epilepsia refratária e autismo, entre outras doenças, por exemplo, Alexandre garantiu que vai sancionar. Martins destacou o ineditismo de Búzios nessa pauta e disse que há um entendimento médico sério de que o tratamento é comprovado. “Não tenho dúvidas que vai ser uma ótima decisão”, pontuou Alexandre. Cabe ressaltar que Búzios é a primeira cidade do Brasil a garantir o tratamento gratuito à população com medicamento. Sobre a polêmica em ser pastor evangélico e sancionar a lei, ele não vê contradição alguma e lembra que "a planta foi feita para nosso benefício" e garante qualidade de vida aos pacientes crônicos.