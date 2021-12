A postagem de Bruno comparando Maldivas e Iguaba, era uma zoeira, e foi encarada com simpatia pela população e até pelo prefeito da cidade - Letycia Rocha (RC24h)

Bastou isso para levar os fãs moradores da cidade e dos municípios vizinhos à loucura.



Nesta última quinta-feira (9), o ator Bruno Gagliasso conseguiu causar um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e na Região dos Lagos. Em tom de brincadeira, o ator, que está de férias nas Maldivas com a mulher, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, publicou algumas fotos da viagem, mas, na legenda, disse que estava "de bike por Iguaba Grande".

E não foi só o perfil do Instagram da prefeitura que respondeu com gentileza, como o próprio prefeito Vantoil Martins (CID) acabou compartilhando um vídeo no estilo do "simpatia é quase amor". Resultado é que Bruno repostou nos stories e prometeu publicamente, que vai visitar o município.

Aí que Iguaba entrou em frenesi. Com menos de 3h de postagem no seu perfil pessoal, o vídeo-convite do prefeito já contava com quase 4 mil visualização e todas elogiando a troca carinhosa entre o ator que está nas telas do cinema com Marighella, a população e sua autoridade máxima. Agora os iguabenses já falam em fila para garantir uma foto com um dos casais celebridades mais simpáticos do Brasil: "Adorei! Já posso entrar na fila da foto", disse @nataliapinhoc.





“Obrigada pelo click @brunogagliasso”, disse uma moradora em uma foto compartilhada. Já outra internauta não perdeu a oportunidade e, no click repostado pelo ator, agradeceu pelo “encontro”: “foi bom te encontrar em Iguaba”. No balanço da orla de Iguaba. Será que os filhos de bruno, Tite, Bless e Zyan vão curtir? Internet O burburinho foi tanto, que a população aproveitou para engajar e Bruno, que sempre interage com os fãs, não deixou por menos e segue republicando diversos ‘stories’ em que foi marcado.“Obrigada pelo click @brunogagliasso”, disse uma moradora em uma foto compartilhada. Já outra internauta não perdeu a oportunidade e, no click repostado pelo ator, agradeceu pelo “encontro”: “foi bom te encontrar em Iguaba”.E a zoeira não ficou só na Princesinha dos Lagos (apelido de Iguaba). Os cabistas não ficaram para trás e ‘cobraram’, gentilmente, que Bruno apareça pela cidade. “Lembre-se de ir em Arraial. Imperdível”, disse uma seguidora. No dia anterior, Bruno desafiou os fãs a encontrarem um ‘erro’ em outra publicação. Em novos cliques nas Maldivas, a localização marcada apontava para Saquarema.