Publicado 09/12/2021 17:58

Na Região dos Lagos para uma audiência sobre o Fundo Soberano do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT) falou, com exclusividade ao O Dia, nesta quinta-feira (9).



O deputado esmiuçou o projeto do Fundo Soberano, constituído com reservas dos royalties de petróleo, motivo da sua presença na Região dos Lagos, onde organiza uma audiência pública, que acontecerá nesta sexta-feira (10), no Hotel Malibu, na Praia do Forte.



André também comentou os planos para as Eleições do ano que vem. Ceciliano desconversou quando questionado sobre ser candidato a Governador, disse que não é a ideia. Sobre os planos para concorrer ao Senado, afirmou que a prioridade é montar a candidatura de Lula (PT) à Presidência. Depois disso, vai dar para discutir as outras composições.

“Minha prioridade é presidente Lula. PT quer palanques para Lula. Tenho interesse de mudar de ares, mas se Eduardo (Paes) quiser a vaga ao senado, eu não serei o candidato, virei a deputado Federal”, revelou.



Esse é o quinto debate sobre o Fundo envolve autoridades de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Maricá e Rio Bonito. Todos os prefeitos das cidades da Baixada Litorânea confirmaram presença, segundo assessores.



Confira esse bate papo, que aconteceu um pouco antes do presidente do parlamento fluminense ter um encontro com empresários, comerciantes, lideranças e políticos, entre eles, o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba (PV).

Prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba com Andre nesta tarde Renata Cristiane