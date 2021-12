Presidente da Alerj, André Ceciliano, conduz debate sobre o Fundo Soberano no Teatro Sesi-Firjan de Itaperuna - Júlia Passos

Publicado 07/12/2021 18:30

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), participa, nesta sexta-feira (10), de um encontro com autoridades, empresários e representantes de entidades sociais para apresentar o Fundo Soberano. O objetivo é ouvir propostas de investimentos que promovam o desenvolvimento das cidades da Região das Baixadas Litorâneas. O evento será realizado no auditório do Malibu Palace Hotel, em Cabo Frio, das 10h às 13h. Por regras sanitárias, a reunião é restrita a convidados, e será transmitida ao vivo pela TV Alerj (canais 10.2 UHF e 12 NET) e no Youtube.

A Emenda Constitucional 86/21, que criou o Fundo Soberano, foi elaborada pelo presidente Ceciliano e aprovada por unanimidade pela Casa em junho deste ano. A regulamentação ocorreu na semana passada, por meio da aprovação do Projeto de Lei Complementar 42/21. O fundo é uma aplicação financeira que estabelece uma reserva com recursos dos excedentes dos royalties e participações especiais do petróleo.

“O Fundo Soberano é para financiar investimentos de infraestrutura, ciência e tecnologia, novos produtos, projetos que gerem emprego e riqueza no estado; para que a nossa economia tenha fôlego para ir além dos royalties do petróleo. É hora de pensar o estado de forma a diversificar a nossa base produtiva para aumentar a receita, que é o nosso grande problema”, afirma Ceciliano.

O quinto debate sobre o Fundo Soberano vai envolver autoridades dos dez municípios das Baixadas Litorâneas - Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim - e mais três que compõem a Região Metropolitana, mas têm proximidade geográfica com a Região dos Lagos - Cachoeiras de Macacu, Maricá e Rio Bonito.

Com forte prevalência do turismo na economia, os municípios da região foram duramente afetados pela pandemia. Búzios foi a cidade do estado onde mais pessoas (58% da população) solicitaram o auxílio emergencial federal em 2020. Cabo Frio e Búzios estão entre os seis municípios fluminenses com o grau mais alto de avaliação no Mapa do Turismo do governo federal.

As audiências públicas do Fundo Soberano já foram realizadas em Itaguaí, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Itaperuna.