Vereador Felipe Monteiro contou com apoio das mães de autistas que militam na causaRede social

Publicado 02/12/2021 18:52

CABO FRIO NA SEQUÊNCIA

Depois de Búzios, Cabo Frio é mais uma cidade da Região dos Lagos que entra na vanguarda do tratamento com cannabis medicinal. O vereador Felipe Monteiro (PDT) apresentou na sessão da Câmara desta quinta-feira (2), um Projeto de Lei que regulamenta uso de medicamentos com canabidiol no município. O PL foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. O parlamentar disse ao O Dia que o PL foi inspirado em projetos de outras cidades, como a vizinha Búzios, além de Niterói e Florianópolis, embora estas duas últimas ainda estejam tramitando com PL. Já Búzios, está em fase de sanção do prefeito Alexandre Martins (REP), que já se comprometeu em regulamentar.

O edil cabo-friense está otimista e afirmou ter o apoio de alguns colegas, como Jean da Autoescola (PL), Josias da Swell (PL) e Luís Geraldo (REP). Em relação ao Executivo, Felipe aposta no progressismo do prefeito José Bonifácio (PDT) e do secretário de Saúde, Felipe Fernandes, que é psicólogo: “É um projeto de suma importância, dando qualidade de vida às pessoas com o custo muito menor e menos efeitos colaterais. Minha vó tem Alzheimer e sei quanto esse medicamento poderia ajudar”, defendeu o pedetista.

As mães que militam na causa do tratamento com cannabis medicinal: Claudia Fernandes, Wal Porto, Jô Oliveira e Gisleine da Cruz Rede social MÃES NA LUTA

Todo esse avanço na Região dos Lagos começa pela militância de mães de autistas, como Claudia Fernandes, Wal Porto, Jô Oliveira e Gisleine da Cruz. Todas elas estiveram na sessão da Câmara desta quinta-feira (2), acompanhando a apresentação do PL. Se Cabo Frio e Búzios estão avançando nessa questão, deve-se a elas. Vereador Felipe destacou ainda que uma delas chegou a confessar que tinha preconceito com a erva, mas depois que a filha começou a usar, percebeu a qualidade de vida que esse tratamento significa para pacientes crônicos.

Presidente da Câmara de Búzios comemorou ao saber que colega de Cabo Frio também entrou na luta Rede social

BÚZIOS MANDOU CORAÇÃO

O presidente da Câmara de Búzios, vereador Rafael Aguiar (REP), quando soube da iniciativa do colega de Cabo Frio, mandou coraçãozinho pelo whatsapp e escreveu: “Muito amor. Irado demais ver que outras cidades estão aderindo”, comemorou ele. Outro município da região que já está articulando programa semelhante é Iguaba Grande. O próprio prefeito Vantoil Martins (CID), se prontificou a encaminhar um PL do executivo para garantir o tratamento aos cidadãos iguabenses. É a Costa do Sol saindo na frente no Brasil inteiro. Quem diria, hein?!