Também durante os finais de semana, a praça Edyla Pinheiro contará com Edições Especiais Noturnas da Feirinha Criatividades da Terra, a partir das 18h. - SECOM

Também durante os finais de semana, a praça Edyla Pinheiro contará com Edições Especiais Noturnas da Feirinha Criatividades da Terra, a partir das 18h.SECOM

Publicado 05/12/2021 20:20

A abertura oficial do Natal de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, aconteceu na Praça Edyla Pinheiro, na noite da última sexta-feira (3). Entre a programação teve musicais natalinos, a chegada do Papai Noel e abertura da casa dele, instalada na Casa de Cultura.



Neste domingo (5), foi inaugurado a Casinha do Papai Noel e a árvore de natal na Lagoa do Bulcão, na estrada da Capivara. De acordo com o prefeito Vantoil Martins (CID), a abertura do Natal foi pensada para encantar os moradores de Iguaba e os visitantes.



“Trabalhamos muito para preparar tudo com o maior carinho para receber a todos durante esses finais de semana de eventos natalinos. Nossas equipes não estão medindo esforços para apoiar a cultura, especialmente neste momento de retomada gradativa de eventos”, declarou Martins.



A Casa do Papai Noel, montada na Casa de Cultura, ficará em funcionamento aos finais de semana, das 19h às 23h. Crianças e adultos poderão visitar o bom velhinho durante todo mês de dezembro.



Também durante os finais de semana, a praça Edyla Pinheiro contará com Edições Especiais Noturnas da Feirinha Criatividades da Terra, a partir das 18h.



Confira a programação deste final de semana:



04/12 – Feira Criatividades da Terra – 8h às 23h



Apresentação de coral “Cantai Sua Luz Chegou” – 20h



Papai Noel – Casa de Cultura – 19h às 23h



Programação Musical, 20h – Alan Quintanilha



05/12 – Papai Noel na casa de cultura 19 às 22h



Edição noturna Criatividades da Terra – 18h às 23h



Inauguração Casa do Papai Noel Lagoa do Bulcão – 18h



Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 22h



Programação Musical, 20h – Vitor Bricio