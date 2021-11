Após aprovação, PL será enviado para a Câmara para tramitação. De início, serão atendidas 2083 pessoas, com o valor de R$ 120,00 por mês - Divulgação

Após aprovação, PL será enviado para a Câmara para tramitação. De início, serão atendidas 2083 pessoas, com o valor de R$ 120,00 por mêsDivulgação

Publicado 30/11/2021 14:24

O projeto de implantação da moeda social em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, será apreciado e votado nesta terça-feira (30) Conselho Municipal de Assistência Social. O benefício vai atender, de início, 2.083 pessoas, com o valor de R$ 120,00 por mês. As famílias atendidas receberão um cartão de crédito para utilização nos comércios da cidade. As empresas que se cadastrarem para vender através da moeda social terão custo zero em pagamentos de taxas.

Nesta segunda-feira (29), as secretarias de Assistência Social, Trabalho e Renda; Planejamento e Governo se reuniram com o Conselho para apresentação do projeto que está em andamento para implantação na cidade.

Após a votação, o Projeto de Lei será enviado para a Câmara Municipal de Iguaba.

“Hoje foi realizada a apresentação da Moeda Social aos conselheiros. Recebemos uma cópia do programa e após conversa, fomos favoráveis à realização, amanhã, da votação com os membros para que seja logo em seguida enviada para câmara dos vereadores”, explicou a presidente do Conselho, Valda Pinto.

“Estamos empenhados para aplicar o quanto antes a moeda na cidade. Nossa previsão é de que ainda este ano o projeto seja votado. O objetivo é auxiliar a população em vulnerabilidade social, principalmente devido a esse período pandêmico, e consequentemente fomentar o comércio local, gerando mais oportunidades”, declarou a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia de Souza.