Semifinais aconteceram no Campo do América, neste domingo (28); partidas foram decididas nos pênaltis - ASCOM

Publicado 29/11/2021 17:34

Neste domingo (5), a partir das 9h, os times do Cidade Nova e Boa Vista decidirão a final 2021 do Campeonato de Futebol Amador de Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Os finalistas conquistaram a vaga após as partidas das semifinais que aconteceram no último domingo (28), no campo do America.No primeiro jogo os times do Cidade Nova e Vale do Ipê terminaram o tempo normal empatados em 1x, levando a disputa para os pênaltis. O Cidade Nova venceu por 4X2. Já no segundo jogo do dia, no tempo normal o Nova Geração empatou em 2×2 contra o time do Boa Vista. Nos pênaltis, o Boa Vista venceu por 4×3 o Nova Geração.“É uma felicidade muito grande ver o trabalho desses meninos gerando frutos, levando o nosso time até a final. Vejo eles treinando pesado durante todo o ano para poderem chegar aqui e oferecer o melhor aos seus torcedores”, comentou Jean Silva, torcedor do time Cidade Nova.Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle, “Nós temos muitos talentos aqui em Iguaba, que agora graças ao campeonato, estão podendo mostrar o seu futebol. Foram vários finais de semana de disputa com a torcida presente em todos os jogos. Estamos chegando na reta final da competição, podendo mostrar que em Iguaba Grande temos atletas”.O Campeonato de Futebol Amador faz parte do Projeto Iguaba Ativa da Secretaria de Turismo, teve início no dia 19 de setembro com disputas entre 14 equipes locais da categoria amadora, a partir dos 17 anos. Participaram da competição os times do Nova Geração, Boa Vista, Vila Nova, Arrastão, São Miguel, Atlético de Iguabinha, BDG, Vila Sapê, AJAX, Gaviões, América, Vale do Ipê, Meninos da Vila e Cidade Nova.O torneio contou também com a participação da secretaria de saúde que disponibilizou uma ambulância com equipe, presente em todo o evento, e da secretaria de Ordem Pública, que contou com apoio da Polícia Militar, para realizar a segurança de todos os presentes.Tudo sobre a competição pode ser acompanhado no site oficial do torneio https://iguaba.digital/futebol/