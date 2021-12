Agentes da 76ª DP de Niterói prenderam nesta quinta (1º), o homem que é acusado de extorsão - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/12/2021 14:48

Agentes da 76ª Delegacia de Polícia de Niterói (76ª DP) prenderam, nesta quarta-feira (1), um homem acusado de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele foi capturado em uma casa de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, com base em informações levantadas pelo Setor de Inteligência.

Durante 11 meses, os agentes investigaram a atuação de uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro voltada para a prática de agiotagem e extorsão, com ramificação em outros quatro estados. A quadrilha chegou a manter 70 escritórios espalhados por diversas cidades do país.

A Operação Ábaco foi deflagrada em setembro, simultaneamente no Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais, e resultou na prisão de 34 integrantes do esquema criminoso.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional.