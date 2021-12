Prefeito Alexandre Martins se emocionou ao participar das duas noites de cantada de Natal: "Búzios não é só praia". - Ronald Pantoja

Publicado 13/12/2021 21:36 | Atualizado 13/12/2021 21:41

As crianças ficaram fascinadas Ronald Pantoja

Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram o evento. Emoção não faltou Ronald Pantoja

A cidade de Gramado que se cuide, porque Búzios chegou forte para disputar esse mercado de destino turístico para abertura do Natal. A prova foi dada nesse fim de semana. A primeira Cantata de Natal realizada pela Prefeitura, na última sexta (10) e no sábado (11), na Praça da Tia Uia, na Rasa, emocionou o público presente. Na ocasião, mais de 10 mil pessoas assistiram o musical intitulado de “Almost There” (Quase Lá), que fez uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. No comparativo dos festejos e decoração natalinos, Búzios é o mais deslumbrante da Região dos Lagos, disparado. O espetáculo produzido deixou público impressionado pelo capricho e grandiosidade. Até gaita escocesa teve. Para quem está só começando a ingressar nesse mercado, a entrada foi retumbante.O prefeito Alexandre Martins (REP) já tinha adiantado um pouco de suas ambições no que diz respeito a transformar a península em destino turístico natalino, e com isso, antecipar a alta temporada na cidade, que normalmente aquece depois do Natal. Mas ao que tudo indica, a partir de hoje, a temporada buziana começará em novembro com Festival Gastronômico, emenda com Natal de Luz e explode no Réveillon (esta última data, sempre foi a preferência dos turistas).Alexandre, que esteve presente nas duas noites do evento, discursou assim: “Nosso povo precisa comemorar o Natal, a cidade está enfeitada, nosso povo é festeiro, alegre e feliz. Foi o início, o primeiro Natal comemorado aqui no Inefi, na entrada da cidade. Búzios não é só praia, na virada do ano muita coisa ainda vai acontecer”, garantiu o prefeito. E aí estão as fotos e vídeos que não nos deixam mentir. Quem foi, garante que jamais vai esquecer. E quem não foi, só cabe o arrependimento. Mas uma coisa é certa, a semente foi plantada e promete gerar muitos frutos. Prefeito e sua equipe demonstram muito foco nesse projeto. É como dissemos: Gramado que se cuide!