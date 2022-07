O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/07/2022 15:44

A Polícia Militar recuperou duas motocicletas com registro de roubo nesta segunda-feira (4) no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio na Região dos Lagos. Dois homens foram presos.



Conforme a PM, durante um patrulhamento a tarde pela Avenida Independência, os agentes abordaram o condutor da moto e, ao consultar a numeração do motor, constatou que o veículo havia sido roubado em Macaé, em 2016. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por receptação.

Já à noite, na mesma avenida, os policiais foram acionados pela vítima, que informou ter tido a moto furtada há dois meses em Rio Bonito e marcado um encontro com o acusado após ver o veículo anunciado em uma plataforma de venda on-line.



As guarnições fizeram um cerco tático no momento da negociação falsa e recuperaram a motocicleta. O criminoso foi preso.

