Praia do Forte, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Praia do Forte, Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 23/09/2022 15:24

Bem como diz a canção de Cássia Eller, “mudaram as estações, nada mudou”. O tempo em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta sexta-feira (22), já na Primavera, é de céu nublado e ventania moderada na parte da tarde, com possibilidade de aumentar no decorrer do dia.

Mesmo com o dia cinza, sem o sol aparente, não existe previsão de chuva. A temperatura máxima para o dia está em queda, com a máxima de 23°C e mínima de 16°C. A umidade relativa do ar está em 73%.

Na Praia do Forte, a faixa de areia está visivelmente menor – por conta do mar agitado -, porém, o movimento de pessoas é intenso.

Para o fim de semana, o sábado (24) será de sol, com aumento de nuvens. Já no domingo (25), a temperatura máxima prevista de 24°C diminuirá no decorrer do tempo e vai esfriar bastante, com a mínima de 14°C.