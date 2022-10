Homem foi detido e levado para a 126ª DP, onde ficou preso. - Divulgação

17/10/2022

Em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, um homem de 45 anos foi preso por furtar uma lixeira de alumínio no valor de R$ 300,00. O caso aconteceu na Rua dos Oliveiras, no Caminho de Búzios, na tarde de sábado (15). Após ser chamada, a PM foi até o local onde ainda estava o suspeito, que acabou confirmando que havia furtado duas lixeiras no mesmo dia, mas que não se lembrava onde havia furtado a outra.

O suspeito disse ainda, segundo relatou a PM, que já havia vendido uma delas num ferro velho localizado na Estrada Velha de Búzios. Os policiais foram até lá, mas o estabelecimento estava fechado. O homem foi detido e levado para a 126ª DP, onde ficou preso.