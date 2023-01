Flanelinhas são detidos durante operação em Cabo Frio, nesta sexta (27) - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 27/01/2023 13:32

Nesta sexta-feira (27), nove flanelinhas foram detidos em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, durante uma operação realizada e coordenada pela secretaria de Direitos Humanos e Segurança, em conjunto com o 25° BPM, Guarda Municipal e CPROEIS. A ação visou combater a cobrança ilegal e abusiva de estacionamentos nos pontos mais movimentados da cidade.

De acordo com o secretário Coronel Ruy França, a intensificação de operações de combate a flanelagem na cidade é uma determinação do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. O esperado é que a ação surta efeito, para que o cidadão possa procurar os locais legais para o estacionamento apropriado e regular sem nenhum tipo de constrangimento.

Em exclusiva ao Dia, Ruy contou que a operação ainda não acabou e segue ao longo desta sexta, com ações no Canto do Forte, Lido, Gamboa e outras áreas. “A ideia é que a gente consiga desenvolver essas operações nos próximos dias também, e incrementar – mais ainda -, com a chegada do Carnaval”, disse.

Sobre os detidos, que foram conduzidos à 126ª DP, o secretário explicou que eles serão avaliados e checados. Caso exista algum mandado de prisão pendente contra um deles, eles serão presos. Caso não exista, serão liberados.