Acidente na orla da Praia do Forte, em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/01/2023 18:55

Um acidente de trânsito entre um carro e uma moto elétrica, no início da tarde desta quinta-feira (26), na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, municípios da Região dos Lagos, deixou um homem ferido.

De acordo com relato da condutora do carro, ela estava dando ré quando, de repente, a moto elétrica apareceu, provocando a colisão. A vítima, que estava sem capacete, caiu e bateu com o rosto, precisando ser socorrida pela Guarda Municipal e, posteriormente, pelo Corpo de Bombeiros.

Já o condutor da moto elétrica, ao ser questionado, afirmou que a roda do veículo fez um barulho estranho. Quando o mesmo olhou para baixo, com intuito de conferir o que havia acontecido, acabou colidindo contra o carro.

A motorista do carro permaneceu no local e prestou os primeiros socorros ao rapaz. Ele, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido pelos bombeiros para o Hospital Central de Emergência, onde foi atendido.