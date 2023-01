Acidente em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/01/2023 18:41

Um acidente de trânsito na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, envolvendo um carro e uma motocicleta, deixou um homem ferido no fim da manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com a Guarda Municipal, o motociclista, ao levar uma ‘fechada’ de um carro, acabou caindo. Ele precisou ser socorrido pelos agentes, pois ficou com escoriações na perna e no braço. O motorista do outro veículo evadiu sem prestar ajuda.

O Corpo de Bombeiros não chegou a ser chamado e a vítima recebeu atendimentos de primeiros socorros dos agentes, que conseguiram uma bolsa de primeiros emprestada.

Por fim, o homem, após receber o atendimento, foi embora.