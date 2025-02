Motocicleta - Reprodução

Publicado 27/02/2025 15:39

- Após o grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (27) na Rodovia General Bruno Martins (RJ-140) , em Cabo Frio, moradores da região reforçam a necessidade de medidas de segurança no local. O acidente, que envolveu duas motos e um carro, resultou na morte de Marcelo Barreto, de 32 anos.Em um vídeo registrado por uma moradora, é possível ver o estado da moto em que Marcelo estava no momento da colisão. Além disso, moradores relatam preocupação com a segurança na rodovia, destacando que acidentes são frequentes na região e que a travessia se tornou perigosa devido ao fluxo intenso de veículos. A localidade possui moradias em ambos os lados da via, o que aumenta o risco para pedestres.O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas, mas Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima, um homem identificado como Noenio da Silva, de 43 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Santa Izabel.A Polícia Militar e equipes de resgate estiveram no local para auxiliar na ocorrência e controlar o tráfego. A causa do acidente ainda será investigada pelas autoridades competentes.Diante da recorrência de acidentes na RJ-140, moradores cobram providências das autoridades para que medidas de segurança sejam adotadas, como a instalação de sinalização adequada e redutores de velocidade. O trânsito na região pode apresentar retenções devido à ocorrência, e novas informações serão divulgadas conforme o andamento das investigações.