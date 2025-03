Condomínio Minha Casa, Minha Vida - Reprodução

Condomínio Minha Casa, Minha VidaReprodução

Publicado 25/03/2025 16:44

Cabo Frio - Moradores do condomínio Minha Casa, Minha Vida, localizado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, denunciaram um tiroteio ocorrido na madrugada desta terça-feira (25). De acordo com os relatos, foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo e correria no interior do conjunto habitacional.

Ainda não há informações oficiais sobre feridos ou mortos, e não se sabe se a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada. As circunstâncias do ocorrido seguem indefinidas até o momento.

O episódio foi registrado poucos dias após o corpo de um homem, supostamente morador do conjunto habitacional, ter sido encontrado em uma área afastada de São Pedro da Aldeia, município vizinho. Segundo informações preliminares, ele teria saído recentemente do sistema prisional.

Até agora, não há confirmação de qualquer ligação entre o homicídio registrado no fim de semana e os disparos ouvidos no Jardim Esperança nesta terça-feira. O Jornal entrou em contato com a Polícia Militar em busca de esclarecimentos sobre o caso e aguarda retorno.